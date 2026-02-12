İSTANBUL 15°C / 11°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gıdada hileye geçit yok: İşletmeler cezadan kaçamadı
Güncel

Gıdada hileye geçit yok: İşletmeler cezadan kaçamadı

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 528 bin 525 TL ceza yazıldı.

IHA12 Şubat 2026 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
Gıdada hileye geçit yok: İşletmeler cezadan kaçamadı
Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı.

Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 - 11 Şubat 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Ekiplerce 288 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 11 numune alımı, 50 ithalat ile 110 ihracat işlemleri gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda toplam 3 idari yaptırım uygulandığı, 528 bin 525 TL ceza yazıldığı, 1 imha, 1 faaliyet durdurma ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi.

