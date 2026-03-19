Gıdada ''sıfır tolerans'' bilançosu: Ramazan boyunca 130 milyon lira ceza

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen denetimlere ilişin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi için uygunsuzluklara "sıfır tolerans" gösterdiklerini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen 95 bin gıda denetimi sonucunda 130 milyon lira idari para cezası uygulandı, 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir duruma müsaade etmiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."