  • Gıdada ''sıfır tolerans'' bilançosu: Ramazan boyunca 130 milyon lira ceza
Güncel

Gıdada ''sıfır tolerans'' bilançosu: Ramazan boyunca 130 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen gıda denetimleri kapsamında 130 milyon lira para cezası uygulandığını bildirdi.

19 Mart 2026 Perşembe 12:44
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen denetimlere ilişin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi için uygunsuzluklara "sıfır tolerans" gösterdiklerini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen 95 bin gıda denetimi sonucunda 130 milyon lira idari para cezası uygulandı, 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir duruma müsaade etmiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

