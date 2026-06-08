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Gıdada sıkı denetim! Bir ayda 142 buçuk milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mayısta 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Gıdada sıkı denetim! Bir ayda 142 buçuk milyon lira ceza kesildi
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Yumaklı, NSosyal hesabından 1-31 Mayıs tarihlerinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yurt genelinde, geçen ay toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz."

  • tarım denetimi
  • gıda güvenliği
  • ceza uygulaması

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