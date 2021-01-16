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Gine Cumhurbaşkanı, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 15:53 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:53
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Conde, canlı yayında Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısını yaptırdı.

Gine'de 60 doz Sputnik V aşısı, 30 Aralık 2020 itibarıyla aralarında bakan ve kamu görevlilerinin de bulunduğu gönüllüler üzerinde denenmeye başlanmıştı.

Ulusal Sağlık Güvenliği Direktörü Sakoba Keita, Rusya'dan 2 milyon doz aşı siparişi verdiklerini belirtmiş, Çin'e de aşı alımı için talepte bulunulduğunu dile getirmişti.

Yaklaşık 12,5 milyon nüfusa sahip ülkede, salgının başından bu yana 14 bin 65 kişi virüse yakalandı, bunlardan 13 bin 318'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 81 kişi yaşamını yitirdi.

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