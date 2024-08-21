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  • Girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı
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Girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı
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Büyüktürbe Mahallesi'nde dün sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılması sonucu dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince dün başlatılan arama çalışmaları devam etti.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU

Ekipler, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta çocuklardan birinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin, İsa Hamadi'ye ait olduğu tespit edildi.

Kanaldan çıkarılan ceset, morga kaldırılırken, diğer kardeşi arama çalışmaları sürüyor.

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