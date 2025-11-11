Giresun Üniversitesi eski yöneticilerine FETÖ davasında karar

Giresun 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü celsesinde karar açıklandı. Duruşmaya sanıklar Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Prof. Dr. Mustafa Cin, Prof. Dr. Mustafa Serkan Soylu'nun avukatları ile ihbar eden Prof. Dr. Aygün Attar'ın vekili Av. Merve Işık katıldı.

Mahkeme, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan lüzum-u muhakeme kararına dayanılarak açılan davada, sanıkların "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına hükmetti.

- SAVCILIK MÜTALAASINDA CEZAİ SORUMLULUK BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ.

Cumhuriyet Savcılığı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların 2016-2018 yılları arasında Giresun Üniversitesi bünyesinde oluşturulan komisyonlarda görev aldıklarını, ancak OHAL dönemi kapsamında alınan kararların 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesinde cezai sorumluluk doğurmadığını belirtti.

Savcılık, "sanıkların OHAL kapsamında görevleri gereği aldıkları kararların hukuka uygunluk nedeni taşıdığı ve cezai sorumluluk sınırlarını aşmadığı" gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme, sanıklar Cevdet Coşkun, Mustafa Cin, Mustafa Serkan Soylu, Oktay Karaman ve Abdullah Çelik'in, üzerlerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığına hükmederek her bir sanığın ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Gerekçeli kararda, "Sanıkların atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

- DAVANIN GEÇMİŞİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 09 Aralık 2022 tarihli lüzum-u muhakeme kararında, Giresun Üniversitesi rektörlük yönetiminin FETÖ/PDY ile yeterli mücadele etmediği ve bazı akademisyenler hakkında kişisel husumetle hareket ettiği iddia edilmişti. Danıştay 1. Dairesi'nin kararıyla lüzum-u muhakeme kararı kesinleşmiş, dosya Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianameye dönüştürülmüştü.

Yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından mahkeme, sanıkların beraatine hükmetti.