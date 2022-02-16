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Giresun'da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanarak öldürüldü

Giresun'un Bulancak ilçesinde 16 yaşındaki genç kız, internette tanıştığı genç tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.

IHA16 Şubat 2022 Çarşamba 14:27 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:37
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Alınan bilgiye göre, Bulancak ilçesi Yalı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte oturan Sıla Ş. (16) isimli genç kız, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Genç kızın annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu sırada yaşanan olayda evde yatalak babaannesinin de bulunduğu belirlenirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırdığı ve komşularının eve geldiklerinde genç kızın cesedi ile karşılaştıkları öğrenildi. Olayın ardından güvenlik güçleri inceleme başlatırken, genç kızın internetten tanıştığı Ankaralı H.C.G. (21) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası kaçan şahsı bulmak için geniş çaplı operasyon başlatılırken, şahsın bir gün önce Giresun'a gelerek bir otelde kaldığı ve bugün eve gelerek genç kızla görüştükten sonra cinayeti işlediği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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