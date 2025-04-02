İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2025 Çarşamba / 4 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9244
  • EURO
    41,2085
  • ALTIN
    3807.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Giresun'da acı olay: 7 yaşındaki çocuk denizde can verdi
Güncel

Giresun'da acı olay: 7 yaşındaki çocuk denizde can verdi

Giresun'da sahil kenarında oynarken denize düşen 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

IHA2 Nisan 2025 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Giresun'da acı olay: 7 yaşındaki çocuk denizde can verdi
ABONE OL

Olay, saat 16.30 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yaşanan olayda 7 yaşındaki Irak uyruklu Abdurazak Al Mohammadi ve Suriye uyruklu 6 yaşındaki Ö.İ. kayalıkların üzerinde oynarken Iraklı Abdurazak'ın ayağı kayarak denize düştü. Ö.İ.'nin ailesine haber vermesi üzerine abisi H.İ. (20), deniz kenarına gelerek Abdurazak'ı denizden çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdurazak, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdurazak Al Mohammadi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.