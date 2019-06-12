28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7825
  • 6,5487
  • 247.933
  • 93.064
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Giresun'da denize giren çocuk boğuldu

Giresun'da serinlemek için denize giren 11 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gedikkaya Mahallesi sahil kesimde, ortaokul öğrencisi Burak Çetin serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Çetin'in akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Çetin'in bulunması için AFAD, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerince denizde arama başlattı.

Su altında dalgıçlar, yüzeyde botlarla Sahil Güvenlik görevlileri ve havadan drone'la yapılan yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Çetin, kaybolduğu yerdeki kayalıklarda bulundu.

Kıyıya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziosmanpaşa mevkisinde seyreden motosikletlinin başına pet şişe çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

Askerlik teklifinin geri çekileceği iddialarına AK Parti'den yanıt

Askerlik teklifinin geri çekileceği iddialarına AK Parti'den yanıt

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Karamollaoğlu' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Karamollaoğlu' açıklaması

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

Çin'den dev atak! Türkiye'yi radarlarına aldılar

Çin'den dev atak! Türkiye'yi radarlarına aldılar
 

POPÜLER HABERLER

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Serbest futbolcu statüsündeki yıldızlar!

Serbest futbolcu statüsündeki yıldızlar!

Avrupa Uzay Ajansı'ndan asteroit uyarısı!

Avrupa Uzay Ajansı'ndan asteroit uyarısı!

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA