İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2024 Pazartesi / 10 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3366
  • EURO
    36,6153
  • ALTIN
    2883.3
  • BIST100
    9276.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Giresun'da hastanede doktora şiddet: Saldırgan yakalandı
Güncel

Giresun'da hastanede doktora şiddet: Saldırgan yakalandı

Giresun'daki özel bir hastanede sünnet operasyonu sonrası yataklı servise alınan çocuğun babası A.A.K., cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek ile bilinmeyen bir sebepten tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.K'nin sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddia edildi. Şenyürek'in şikayetiyle polis ekipleri saldırgan babayı gözaltına aldı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 19:26 - Güncelleme:
Giresun'da hastanede doktora şiddet: Saldırgan yakalandı
ABONE OL

Kentteki özel bir hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K. ile genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.A.K'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Şenyürek, durum polise bildirildi.

CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına aldı.

Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, konuya ilişkin müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • giresun
  • doktora şiddet
  • giresun doktor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.