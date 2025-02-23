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Giresun'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

AA23 Şubat 2025 Pazar 15:54 - Güncelleme:
Giresun'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

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