İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4985
  • EURO
    34,8139
  • ALTIN
    2488.37
  • BIST100
    9552.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Giresun'da kuyumcu soygunu! Altınların olduğu çantalarla olay yerinden kaçtılar
Güncel

Giresun'da kuyumcu soygunu! Altınların olduğu çantalarla olay yerinden kaçtılar

Giresun'un Bulancak ilçesindeki bir kuyumcu, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyuldu.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 14:28 - Güncelleme:
Giresun'da kuyumcu soygunu! Altınların olduğu çantalarla olay yerinden kaçtılar
ABONE OL

İlçe merkezindeki kuyumcuda, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişi soygun gerçekleştirdi.

Zanlılar, altınların olduğu çantalarla bindikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı taksiyi Şemsettin Mahallesi'nde buldu.

Olay öncesi gasbedildiği iddia edilen taksinin şoförünün yaralı olduğunun fark edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan şüphelilerin olay yerinden kaçış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, soyguncuların kaçarak taksiye bindikleri, bir kişinin de peşlerinden koşarak çantayı almaya çalıştığı sırada düştüğü anlar yer alıyor.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin taksiyi bıraktıkları bölgede dron desteğiyle arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Eşkali belirlenen zanlıların yakalanması için il genelinde de güvenlik güçlerince çalışma yürütülüyor.

Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ilçeye gelerek iş yerinde incelemede bulundu.

- "İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA ONLARI YAKALAYACAĞIZ"

Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, AA muhabirine, saat 11.19 civarında 2 kişi tarafından taksinin gasbedilip merkezdeki bir kuyumcuda soygun gerçekleştirildiğini söyledi.

Zanlıların daha sonra taksiyi bırakıp kaçtığını aktaran Koç, "Şu an itibarıyla tüm polis ve jandarma ekiplerimiz Valimizin talimatıyla arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Herhangi bir can kaybı yok, çaldıkları bir miktar altınla kaçıyor gaspçılar. İnşallah en kısa zamanda onları yakalayacağız." dedi.

Koç, taksi şoförünün durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

- İŞ YERİ ÇALIŞANI OLAY ANINI ANLATTI

Kuyumcuda çalışan Abdullah Bay, gazetecilere, 2 soyguncunun silahla iş yerine geldiğini ifade etti.

Soygunculardan birinin tüfeği kendisine doğrulttuğunu anlatan Bay, "Ben silaha yönelince bir el ateş etti. Ben vitrinden uzaklaştım. Sonra vitrine gelip bilezikleri çaldılar. 4-5 kilogram değerinde. Sözlü bir diyalog olmadı. 'Yere yat.' dedi. Arkadaşına da 'Çabuk topla. Geç kaldık.' dedi." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.