Giresun'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

Giresun'un Espiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
A.H. idaresindeki yolcu minibüsü, Karadeniz Sahil Yolu Güce ilçe kavşağında E.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile minibüsteki yolculardan H.K, Ö.F.Ö, N.G, M.Y.Ö, S.Ç.S, Ö.Y, G.Y, A.Y.K, İ.K, P.G. ve T.S. yaralandı.
Genel sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.