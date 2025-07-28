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  • Giresun'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...
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Giresun'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

Giresun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar, ilk müdahalenin ardından Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
Giresun'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...
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Giresun'un Espiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

A.H. idaresindeki yolcu minibüsü, Karadeniz Sahil Yolu Güce ilçe kavşağında E.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüsteki yolculardan H.K, Ö.F.Ö, N.G, M.Y.Ö, S.Ç.S, Ö.Y, G.Y, A.Y.K, İ.K, P.G. ve T.S. yaralandı.

Genel sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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