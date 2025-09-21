İSTANBUL 26°C / 19°C
  Giresun'da sağanak: Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Güncel

Giresun'da sağanak: Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Giresun'da dün etkili olan sağanak sebebiyle mahsur kalan 19 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

21 Eylül 2025 Pazar 14:01
Giresun'da sağanak: Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 18-20 Eylül tarihleri için verilen sarı uyarının, dün turuncu uyarı seviyesine yükseltildiği belirtildi.

Bu kapsamda AFAD Başkanlığınca kente destek amacıyla Sivas, Tokat ve Amasya'dan 13 arama ve kurtarma personeli ile 2 botun sevk edildiği, il genelinde sel, su baskını, heyelan, kaya düşmesi ve mahsur kalma olaylarıyla ilgili 68 ihbar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı belirtilerek, "Doğankent ilçesi Çatak köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız, Güce ilçesi Böğürtlenbükü Yaylası'nda aracıyla mahsur kalan 2 vatandaşımız kurtarılmıştır. Çanakçı ilçesinde biri yaşlı olmak üzere toplam 9 vatandaşımız, ekiplerimiz tarafından güvenli alanlara tahliye edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Görele Deresi taşkın koruma duvarında meydana gelen hasarın onarımının DSİ ekiplerince yapıldığına işaret edilen açıklamada, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürdükleri vurgulandı.

Açıklamada, 973 personel, 226 araç, 172 iş makinesi, 3 bot ve 32 motopomp ile müdahale faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilerek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için ilgili tüm kurumlarımız, koordinasyon içerisinde çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

