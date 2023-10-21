İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2023 Cumartesi / 7 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Giresun'da şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi
Güncel

Giresun'da şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi

Giresun'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Şaban Kalesi şehitleri için vefa yürüyüşü gerçekleştirildi.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Giresun'da şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi
ABONE OL

Güce ilçesinde, 1917-1918 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Harşit savunmasının yapıldığı alanlardan Şaban Kalesi'nde şehit düşen askerler için düzenlenen yürüyüş, 2 kilometrelik güzergahta gerçekleştirildi.

Giyimli Mahallesi Güvendik mevkiinde toplanan katılımcılar, Şaban Kalesi'ne kadar süren yürüyüş sonunda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Yürüyüşe katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, şehitlerin emekleri ve çabalarıyla Cumhuriyet'in 100. yılını hep birlikte idrak ettiklerini söyledi.

Vatanın her karışının kutsal olduğunu vurgulayan Serdengeçti, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Serdengeçti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kayıtsız, şartsız egemenlik ve bağımsızlık hedefiyle yola çıktığını belirterek, "Bugün burada bu şuur içerisinde birlikte yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize teşekkürü borç biliyorum. Sizlerle ve sevgili çocuklarımızla Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ecdadımız ve milletimizle gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Şehit mezarları ve siperlerin ziyaret edildiği etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Güce Kaymakamı Muhammet Ali Bayraktar, Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.