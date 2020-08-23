Giresun'da sel felaketi! Bakanlar mahsur kalan vatandaşlara kepçe üzerinde ulaştı

23 Ağustos 2020 Pazar 16:22 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 16:22

Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu alana iş makinesi kepçesi üzerine ulaşan bakanlar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakanların bu anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.