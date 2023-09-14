İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9438
  • EURO
    28,7626
  • ALTIN
    1655.43
  • BIST100
    8118.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Giresun'da teröristlere ait sığınak bulundu

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak bulundu.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
Giresun'da teröristlere ait sığınak bulundu
ABONE OL

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sadettin Yazıcı Operasyonunda terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubunun 2011-2013 yılları arasında depo olarak kullandığı sığınak bulundu. Sığınakta son kullanma tarihleri 2011-2013 yılları arası olan muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında margarin, çakmak gazı, siyah çay, siyah zeytin, un, helva, kısa kollu fanila, iç çamaşır, kuru maya, alüminyum fırın tepsisi, alüminyum tencere, kaşık, 1 çift yarım bot, polar battaniye, mont, örgü yelek, bez torba ve kazma yer aldı. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.