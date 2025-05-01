İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2025 Perşembe / 4 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4642
  • EURO
    43,6355
  • ALTIN
    3997.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Giresun'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

IHA1 Mayıs 2025 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Giresun'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, dün gece Doğankent ilçe merkezinden Kürtün istikametine seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki 28 ABZ 732 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.E. idaresindeki 28 ACU 659 plakalı araç, ilçe merkezindeki Işıklar mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

E.E.'nin kullandığı araçta bulunan Mustafa Kabadayı, Arda Zeki Patan ve A.P., araçta sıkıştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mustafa Kabadayı ve Arda Zeki Patan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan F.Ö., E.E. ve A.P.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.