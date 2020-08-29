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  • Giresun'daki sel felaketinde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Giresun'daki sel felaketinde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişiden biri olan Kemal Akar'ın cansız bedeni, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2'si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Selin en fazla hasara neden olduğu Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu.

DHA29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:00 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:00
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Giresun’da hafta sonu yaşanan sel afetinde, kayıp olarak aranan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan cansız bedenin, Kemal Akar’a ait olduğu belirlendi. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Selin en fazla hasara neden olduğu Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu.

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