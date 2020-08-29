Giresun'daki sel felaketinde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

DHA 29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:00 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:00

Giresun’da hafta sonu yaşanan sel afetinde, kayıp olarak aranan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan cansız bedenin, Kemal Akar’a ait olduğu belirlendi. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Selin en fazla hasara neden olduğu Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu.