Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu minibüsü dereye devrildi
Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu minibüsü dereye devrildi, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu minibüsü dereye devrildi, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
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