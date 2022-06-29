Girişimci ve Fotoğraf Sanatçısı Sam Yari'den Ukrayna-Rusya Savaşı'na karşı sosyal proje

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sam Yari, "Rusya-Ukrayna savaşı, birçoklarının da bildiği üzere masumların zarar görmesine neden olan bir savaş. Birçok insanın evini, işini kaybettiğini ve ülkesini terk ettiğini biliyoruz. Biz de savaşta mağdur olanlara destek olmak istediğimiz için çok özel bir proje başlatarak bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Almanya'da kurduğumuz ekip ve anlaştığımız süper modellerle fotoğraf çekimi yapıyoruz. Buradaki temel amacımız, çekilen fotoğrafları bir sergi ile insanlara sunmak ve sergiden elde ettiğimiz geliri savaş mağdurları için kullanmak. Biliyorsunuz zor durumlarda birbirimize yardım etmek durumundayız. Savaş, çok kritik meselelerden bir tanesi. Savaşta genellikle masum insanlar zarar görür. Bu nedenle savaş mağdurları için çalışmada bulunmak ve onların kendilerini çok daha iyi hissetmelerini sağlamak istiyoruz." ifadelerinde bulundu.



HAZIRLAYACAĞIMIZ SERGİ İÇİN ALMANYA'DA BİR EKİP KURDUK



Almanya'da bir ekip kurduklarını belirten Sam Yari, kurdukları ekip ile çalışmada bulunduklarını ve süreci en iyi şekilde yönettiklerini belirtti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yari, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "İnsanların yaşadıkları zorlukların farkında olmalıyız. Savaş geçmişten günümüze her zaman yıkımla sonuçlanmış bir eylemdir. Bu eylemde zarar gören insanların yanında olmamız, onların kendilerini çok daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır. Bu amaçla Almanya'da bir ekip kurduk ve savaş mağdurları ile ilgili fotoğraf çekimlerimize başladık. Çekimlerimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz. Fotoğrafları bir sergi ile insanlara sunmak ve bu sergiden elde ettiğimiz gelirleri savaş mağdurları için kullanmak istiyoruz. Bu amaçla yoğun bir şekilde çalışıyor, süreç içerisinde herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesini sağlıyoruz. Sergideki fotoğrafları daha sonra NFT'ye dönüştürüp dijital ortama da aktaracağız. Bu sayede fotoğraflar çok daha geniş bir kesime ulaşma şansı elde edecektir. Bunun yanı sıra elde edeceğimiz gelir de artacağı için savaş mağdurlarına çok daha fazla destekte bulunabileceğiz."