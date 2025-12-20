Gişelere çarpan otomobilden kahreden haber geldi! Hayatlarını kaybettiler

Kullandığı 34 MGV 886 plakalı otomobiliyle dün Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarpması sonucu yaralanan Ümit Y. (23) ve annesi Menşure Y. (44) kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otoyolun Gebze geçişinde dün, Ümit Y. idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarpmış, kazada sürücü ile annesi Menşure Y. ağır yaralanmıştı.
Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatılmıştı.