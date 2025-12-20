İSTANBUL 14°C / 8°C
  Gişelere çarpan otomobilden kahreden haber geldi! Hayatlarını kaybettiler
Güncel

Gişelere çarpan otomobilden kahreden haber geldi! Hayatlarını kaybettiler

Anadolu Otoyolu'nda gişelere çarpan otomobilde ağır yaralanan anne ile oğlu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 Aralık 2025 Cumartesi 12:44
Gişelere çarpan otomobilden kahreden haber geldi! Hayatlarını kaybettiler
Kullandığı 34 MGV 886 plakalı otomobiliyle dün Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarpması sonucu yaralanan Ümit Y. (23) ve annesi Menşure Y. (44) kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otoyolun Gebze geçişinde dün, Ümit Y. idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarpmış, kazada sürücü ile annesi Menşure Y. ağır yaralanmıştı.

Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatılmıştı.

