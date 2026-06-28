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Gittiği düğün sonu oldu! İkisi ağır 4 kişi de yaralı

Afyonkarahisar'da düzenlenen bir düğünde alkol aldıktan sonra kavga eden iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 21 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, ikisi ağır 4 kişi de yaralandı.

IHA28 Haziran 2026 Pazar 12:20 - Güncelleme:
Gittiği düğün sonu oldu! İkisi ağır 4 kişi de yaralı
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Olay, Bolvadin ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünde alkol alan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan şahısların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiklerini belirledi. Yapılan incelemede, silahla vurularak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Seyit Çetinoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı tespit edildi.

Kavgada E.A. ile M.A.'nın boğazlarına aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandıkları, M.Ö. ve H.Ö.'nün ise çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandıkları öğrenildi.

Polis olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı

Olayın ardından İ.A., C.Ü., M.S.K ve L.Ç.,polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Seyit Çetinoğlu'nun cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan, kavgaya karışan tarafların geçen yıl da benzer bir olaya karıştıkları ve bu nedenle aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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