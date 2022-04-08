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Gizem Altıntaş: 2022 yaz düğünlerinde üç boyutlu gelinlikler trend olacak

Tasarımcı Gizem Altıntaş 2022 yılında dünya evine girecek olan gelinlerin yeni trendleri hakkında şunları iletti; “2022 senesinde geleneksel veya geleneksellikten çok uzak, gelinlikleri her iki tarzı da, uç noktada kendini gösteriyor diyebilirim. Bu yıl prenses gibi hissetmek isteyen gelinler için, büyüleyici kabarık modeller ön plandayken, aynı zamanda miniden, üç boyutlu çiçeklere kadar helenistik tarzda kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda da sıklıkla kullanılan, üç boyutlu dantel ve aplikeler, 2022 yılında daha hareketli ve üç boyut algısını yaratan ayrıntılara dönüştü. Özellikle bohem tarza sahip, gelin adaylarının gelinliklerinde kullanabileceği bu 2022 gelinlik trendi, üç boyutlu çiçek detaylarıyla bahar düğünlerinde çok görülecek. 2022 düğünlerine estetik bir görünüm getiren bu üç boyutlu motifler, gelinliğinizin tamamlayıcısı olacak. Eğer sizde gelinliğinizde üç boyutlu kumaşlar veya aplikeler kullanmayı düşünüyorsanız, takılarınızı en sade şekilde tutmalısınız.”

8 Nisan 2022 Cuma 12:41 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 12:43
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Gizem Altıntaş sözlerine şöyle devam etti; "2022'de gelinliklerin hareketli ve iddialı olacağı konusunda hem fikiriz. Bembeyaz gelinliklerin yanı sıra daha soft ve kremsi tonlardaki gelinliklerin bel, yaka ve kol kısımlarını kaplayan bohem tüyler, bu sene çok görülecek. Uzun etek ve kuyrukların, büyüleyici kumaşlarla tasarlandığı klasik gelinlik görünümü, bu yıl arka planda kalarak, 2022 gelinlik modasında yeni bir çağ açıyor. Mini gelinlik modelleri, maskulen tarzın daha hakim olduğu tulum, crop/pantolon tarzda gelinlikler 2022'de boy gösterecek. Özellikle farklı görünmeyi seven ve eşsiz parçalar tercih eden gelinleri, 2022'de mini ve midi etek boylarına sahip veya iddialı özel tasarım gelinlikler içerisinde görebiliriz. Kabarık kollar, her ne kadar eskiyi çağrıştırsa da, modernize edilmiş özel tasarımlarıyla, 2022 gelinlik trendleri arasında yerini aldı bile. Çok yönlü ve portatif halleriyle fonksiyonel bir gelinlik haline gelen bu kol modelleri sadece klasik bir gelinlik, veya kabarık bir prenses gelinlikle değil, her tarz gelinliğe kusursuz ayak uyduruyor. Hem romantik hem de muhteşem görünmenizi sağlıyor."

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