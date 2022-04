Gizem Altıntaş: 2022 yaz düğünlerinde üç boyutlu gelinlikler trend olacak

Gizem Altıntaş sözlerine şöyle devam etti; "2022'de gelinliklerin hareketli ve iddialı olacağı konusunda hem fikiriz. Bembeyaz gelinliklerin yanı sıra daha soft ve kremsi tonlardaki gelinliklerin bel, yaka ve kol kısımlarını kaplayan bohem tüyler, bu sene çok görülecek. Uzun etek ve kuyrukların, büyüleyici kumaşlarla tasarlandığı klasik gelinlik görünümü, bu yıl arka planda kalarak, 2022 gelinlik modasında yeni bir çağ açıyor. Mini gelinlik modelleri, maskulen tarzın daha hakim olduğu tulum, crop/pantolon tarzda gelinlikler 2022'de boy gösterecek. Özellikle farklı görünmeyi seven ve eşsiz parçalar tercih eden gelinleri, 2022'de mini ve midi etek boylarına sahip veya iddialı özel tasarım gelinlikler içerisinde görebiliriz. Kabarık kollar, her ne kadar eskiyi çağrıştırsa da, modernize edilmiş özel tasarımlarıyla, 2022 gelinlik trendleri arasında yerini aldı bile. Çok yönlü ve portatif halleriyle fonksiyonel bir gelinlik haline gelen bu kol modelleri sadece klasik bir gelinlik, veya kabarık bir prenses gelinlikle değil, her tarz gelinliğe kusursuz ayak uyduruyor. Hem romantik hem de muhteşem görünmenizi sağlıyor."