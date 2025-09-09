FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan ve halen ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı Mesut Ateş, eski Albay Ali Avcı ve eski ASSAN Group çalışanı 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden eski Albay Ali Avcı ve eski MKE çalışanı Mesut Ateş tutuklanmaları, eski ASSAN Group çalışanı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, talep doğrultusunda 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin de yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, savcılığın sevk yazısında, şüphelilere yöneltilen suçlamaların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 326'ncı maddesi yani "devletin güvenliğiyle ilgili belgelerin usulsüz kullanımı/çalınması" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

GİZLİ BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Sevk yazısında, şüpheli Mesut Ateş'in MKE'de çalıştıktan sonra ASSAN Group bünyesinde göreve başladığı, ikametinde yapılan aramalarda MKE damgalı gizlilik ihtiva eden evrakların ele geçirildiği aktarıldı. Yapılan incelemelerde bu belgelerin kurum dışına çıkarılmaması gereken ve gizlilik derecesi bulunan belgeler olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin, ASSAN'da çalıştığı dönem MKE görevlilerinden cihaz resimleri talep ettiği, bunun mesaj kayıtları ve tutanaklarla belgelendiği kaydedildi.

USULSÜZ BİLGİ TOPLADI

Şüpheli Ali Avcı'nın ise görevde olduğu dönem, özellikle geliştirme aşamasında bulunan 155 mm modüler barut sistemi hakkında usule aykırı şekilde bilgi toplamaya çalıştığı, bu duruma dair tutanak tutulduğu belirtildi. Bu süreçten sonra emekliliğini talep ederek ASSAN'da görev aldığı, dolayısıyla devlet güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme girişiminde bulunduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu kaydedildi.

Daha önce de şirket sahibi Emin Öner FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından, genel müdür Gürcan Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 31 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

