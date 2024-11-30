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Gizli buzlanma kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

Düzce'de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılara müdahaleye gelen ambulans da kayarak refüje çıktı.

DHA30 Kasım 2024 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Gizli buzlanma kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Bahçeşehir 1'inci Düzce Bulvarı kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Ayhan Yıldız idaresindeki 81 ABM 264 plakalı işçi servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans da gizli buzlanma nedeniyle refüje çıktı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan destek ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolu kapatarak gizli buzlanmanın yaşandığı noktada önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • gizli buzlanma
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