Türkiye'yi sarsan ünlü futbolcu ve teknik adamların isimlerinin karıştığı fon dolandırıcılığında cezaevinden gelen ihbar mektubu, savcılığı harekete geçirdi. İhbarcı M.S., eski eşinin akrabası olan banka çalışanı B.O.'nun, Seçil Erzan'ın arkadaşı olduğunu ve bankadan ayrılmasının ardından hızla zenginleştiğini söyledi. İhbarcının Erzan'ın topladığı parayı B.O. ile yurt dışına kaçırdığını iddia ettiği mektup, dosyaya eklendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, gizli fon vurgunuyla ilgili cezaevinden gelen bir ihbar mektubu, savcılığı harekete geçirdi. İhbarcı M.S., eski eşinin akrabası B.O.'nun, Seçil Erzan'ın arkadaşı olduğunu iddia etti. 8 Mayıs'ta gönderilen el yazılı mektupta B.O.'nun bir anda zengin olduğu ve sık sık yurt dışına çıktığını söyleyen M.S., paraların yurt dışına kaçırıldığını iddia etti.

'YURT DIŞINA PARA GÖTÜRECEĞİM' DERDİ

Mektupta B.O.'nun eskiden bankada çalıştığını ve dolandırıcılık şüphesiyle atıldığını anlatan M.S., "B.O. bekar bir erkektir. Seçil ve B.O.'nun arkadaş olduklarını biliyorum. Aralarında gönül ilişkisi olabilir. B.O. ile sohbet esnasında Seçil'in ismini defalarca duydum. B.O. ablası ve eski eşime sık sık 'Birilerinden elde ettiğim paraları yurt dışına götüreceğim' derdi" ifadelerine yer verdi.

BİR ANDA ZENGİN OLDU

M.S., B.O.'nun bankadan atıldıktan sonra uzun süre işsiz kaldığını belirttiği mektubunda "Sürekli düzenli olarak yurt dışına çıkardı. Ve bir anda zengin olmuştu. Bir anda 3-4 ev aldığını biliyorum. Çevremdeki herkes birilerinden para aldığını biliyordu. Ben ve çevrem bu paraları FETÖ'cülerden elde ettiğini düşündük, ancak FETÖ bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Tek bildiğim, birilerinden para alıp yurt dışına çıkardığı" satırlarına imza attı.

ABLASININ EVİNDE PARA SAKLARDI

M.S. savcılığa gönderdiği mektupta şunları kaydetti: "Ben eski eşimden daha önce defalarca B.O.'nun ablasının evinde çok para sakladığını, yakın çevremden de B.O.'nun elde ettiği paraları İsviçre'ye kaçırdığını duymuştum. B.O. düzenli olarak sürekli yurt dışına seyahat eder. Seçil Erzan'ın elde ettiği paraları B.O. ile yurt dışına kaçırdığını düşünmekteyim."

TANIK OLARAK DOSYAYA GİRDİ



Savcılık M.S.'nin ifadesini tanık sıfatıyla dosyaya ekledi. Savcılık ihbarcı M.S.'nin 18 Mayıs'ta acil olarak SEGBİS salonunda hazır edilmesini istedi. İddiaların doğru olup olmadığı, yapılan araştırmayla ortaya çıkacak.