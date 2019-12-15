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IMF ile gizli görüşme yapan ekipteki İP'li Yılmaz, IMF'nin kapısına gitmemizi istiyor

İyi Partili Durmuş Yılmaz’ın Eylül ayında Ankara Hilton’da IMF yetkilileriyle yaptığı gizli görüşmenin sırrı çözüldü. Eski Merkez Bankası Başkanı olan Yılmaz, Türkiye’nin kapattığı defteri yeniden açmasını ve IMF’den borç almasını istedi. Yılmaz, “Dövizi nereden bulacağız sorusu önemli. Bunun da AB’den, Çin’den vs. geleceğini düşünmüyorum. Bana göre bu kaynak ancak IMF’nin gözetim ve denetimi olan bir ortamda sağlanabilir” dedi.

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CHP ile birlik olup gizlice IMF yetkilileriyle görüşen İYİ Partili Durmuş Yılmaz, "Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel’de Küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı.
 
 
CHP ile birlik olup olup gizlice IMF yetkilileriyle görüşen İYİ Partili Durmuş Yılmaz, skandal açıklamalarıyla gündeme geldi.
 
Şirin Payzın'a konuşan İP'li Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu söyledi.
 
CHP VE İYİ PARTİ GİZLİ GİZLİ IMF İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de Küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı. Görüşmeye ilişkin CHP ve İYİ Partili yetkililer skandal bir savunma yapmıştı.
 
Yapılan açıklamada 'bunlar rutin işler' demişlerdi.
 
ERDOĞAN: IMF DEFTERİ KAPANDI
 
Başkan Erdoğan, "Türkiye, IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır. CHP iktidara gelse ilk işi Türkiye'yi IMF'ye teslim etmektir" açıklamasında bulunmuştu.

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