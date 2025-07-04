Gizli kasadan para kuleleri itirafı: İmamoğlu istedi, makbuzlar kesildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili kamuoyuna "bağışlarla alındı" denilerek duyurulan sürecin arkasında, Türkiye'nin en organize rüşvet aklama planlarından biri olduğu ortaya çıktı. İş adamı Adem Soytekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirafçı olarak verdiği 40 sayfalık detaylı ifadeyle CHP'nin İstanbul'daki il binası satın alma operasyonunun bugüne kadar bilinmeyen arka planını deşifre etti. Soytekin, milyonlarca liralık paranın belediyeler üzerinden rüşvet paralarıyla toplandığını, kamuoyuna açıklanan sözde "bağış" kurgusunun ise tamamen sahte belgelerle oluşturulduğunu, kendisinin sahte bağış makbuzu kestiğini dile getirdi.

Adem Soytekin'in ifadesi, bugüne kadar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından siyasi kalkanlarla örtülmeye çalışılan "Para Kuleleri" operasyonunu tüm detaylarıyla ifşa etti. Soytekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşma Bürosunda açıkça verdiği ifadede, "Bu paralar CHP'li belediyeler ve İBB iştiraklerinden yasadışı bir şekilde toplandı, bağış falan değil. İl binası için bu paralar Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz tarafından taşındı. Bu işin bağışla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu bir kurgu, bu bir organizasyon" dedi.

Para kuleleri skandalının kamuoyuna yansımasının ardından Beylikdüzü'nde kurulan gizli kriz masasında yaşananlar ise olayın siyasi boyutunu tüm açıklığıyla daha da ortaya koydu.

Sabah'ın haberine göre, Adem Soytekin, CHP'li milletvekili Turan Taşkın Özer'in ofisinde yapılan toplantıya katıldığını, ancak bu toplantıdan önce daha gizli bir görüşmenin gerçekleştiğini, bu gizli görüşmede İşadamı Murat Gülibrahimoğlu'nun yönettiği bir planlamanın yapıldığını ve soruşturmanın "dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin üzerine yıkılması" yönünde bir fikir birliği ortaya atıldığını belirtti.

"SAHTE BAĞIŞ MAKBUZU KESTİM"

Soytekin'in Başsavcılıkta verdiği ifadesinin en kritik bölümlerinden biri ise Ekrem İmamoğlu'nun adının doğrudan geçmesi oldu. Soytekin, "Turan Taşkın Özer bizden bağış makbuzu istedi. Hiç yapmadığımız bir bağış için. Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu açıkça söyledi. Biz de kabul ettik. Ben 5 milyon TL ve 1 milyon 700 bin Euro tutarında iki sahte bağış makbuzu kestim. Arkadaşım İlhan Akbayır da benzer sahte dekontlar hazırladı" dedi.

BANKA HESAPLARI İNCELENSİN

Bu sahte dekontların İlhan Akbayır'ın Gürpınar'daki ofisinde, daha sonra Mehmet Pehlivan adlı avukat olan kişi tarafından alındığını belirten Soytekin, "Bunun amacı, bu sahte belgelerle kamuoyunu ve yargıyı kandırmak ve soruşturmayı kilitlemekti" diye konuştu. İtirafçı Adem Soytekin ayrıca, kendisinin ve Akbayır'ın böyle yüksek tutarlarda bağış yapabilecek maddi güce sahip olmadığını, banka hesaplarının incelenmesi halinde gerçeklerin çok net ortaya çıkacağını da vurguladı.

Öte yandan İlhan Akbayır'ın savcılıkta verdiği ifade de kendisinin CHP il binasının satın alınması hususunda kesinlikle bağış yapmadığını belirtti. Eğer bir bağış makbuzu varsa bu makbuzun kendisi tarafından imzalanmadığını ve sahte olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI SOLUĞU TRABZON'DA ALDILAR

Soytekin'in ifadesinde yer alan bir diğer çarpıcı detay ise "kaçış planı." 'Para Kuleleri' görüntüleri basına sızınca, olayın merkezindeki iki isim, Fatih Keleş ve İmamoğlu inşaatın genel müdürü Tuncay Yılmaz, apar topar Trabzon'a kaçtı. Bir hafta boyunca kimse bu iki isme ulaşamadı. Bu gelişme, suç organizasyonunun panik ve çözümsüzlük içinde ne kadar zayıf temeller üzerine kurulduğunu gözler önüne serdi.

SAHTE BAĞIŞ DEKONTLARI MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Soytekin'in ifadesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhal harekete geçti. MASAK'a gönderilen talimatla, sahte bağış dekontlarının banka hareketleriyle uyuşup uyuşmadığı mercek altına alındı. Ayrıca Soytekin'in adını verdiği Murat Gülibrahimoğlu, Turan Taşkın Özer ve Mehmet Pehlivan hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bu isimlerin toplantı içerikleri, HTS kayıtları ve para trafiği araştırılıyor.

BAĞIŞ MAKYAJIYLA PARA AKLAMA ZİNCİRİ

Bu ifşaat, yalnızca bir binanın rüşvet paralarıyla nasıl satın alındığını değil; Türkiye'de siyaset eliyle organize edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öz kaynaklarının usulsüz biçimde toplandığı, para aklama zincirinin "bağış" makyajıyla gizlenmeye çalışıldığı çok daha büyük bir yapının resmini çiziyor. Adem Soytekin'in ifadesi, CHP'nin içinde dönen bu kirli finans trafiğini belgeleyen ilk tanıklı resmi kayıt olarak adli dosyaya girdi.

İFADESİ "KRİZ" OLUŞTURDU

Ekrem İmamoğlu cephesinden ve CHP Genel Merkezi'nden henüz Soytekin'in bu ağır ifşaatlarına karşı bir açıklama yapılmazken, parti içinden edinilen bilgilere göre Soytekin'in 40 sayfalık ifadesinin CHP'de yönetimi tarafından "kriz yönetimi" başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, bağış kampanyası yalanı üzerinden siyasal meşruiyet sağlayan bu yapının, örgütlü suç, resmî belgede sahtecilik, malvarlığı aklama ve siyasi nüfuz ticareti gibi suçlarla ayrı bir soruşturma açılacağı öğrenildi.

300 daire 3 kişiye

İtirafçı Soytekin: Sistemin kurucusu İmamoğlu