Yeni nesil suç örgütü Casperlar'a bilgi sızdıranlara yönelik 'köstebek' operasyonunda yakalanan 7'si polis 14 şüpheli tutuklandı; 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Savcılığın sevk yazısına göre kırmızı bültenle aranan çete elebaşı İsmail Atız, 3 Temmuz 2025'te Almanya'da yakalanıp 4 gün sonra serbest bırakıldı. İddiaya göre çete, uyuşturucu ticareti yapan Türklerin dosyalarına bakan Alman savcıya suikast planladı.

GİZLİ LİSTEYE ULAŞTILAR

Savcının evi yakınında yakalanan çete üyesi Güven Şeren'in telefonunda, PolNet sorgu sonuçları ve Europol tarafından çözülen 'SKY' adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına ait veriler bulundu. Çetenin, Europol verilerinden uyuşturucu baronlarının yer aldığı gizli listeye ulaştığı ortaya çıktı.

UYUŞTURUCUYA GÖZ YUMDU

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, örgütün içindeki köstebek ağını çözen Alman polisi, durumu Türkiye'ye bildirildi. Şüpheli polis A.A.'nın, PolNet'ten yaptığı sorguyu Almanya'daki Casperlar'a gönderdiği gün hesabına 3 bin TL yattığı tespit edildi. İstanbul Havalimanı'nda görevli gümrük memuru S.A.'nın ise Sao Paulo'dan gelen yolcuların taşıdığı uyuşturucunun ülkeye sokulmasına yardım ettiği belirlendi.

Casperlar'ın elebaşı İsmail Atız, Almanya'da yakalandıktan 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.

ÇETE YÖNETİCİSİYLE POLİS EV ARKADAŞI!

Çete ile bilgi sızdıran şüpheliler arasında toplam 82 milyon TL'lik para akışı olduğu saptandı. Tutuklanan polis A.Ö., çete yöneticisi İbrahim Tankoş ile Narkotik'te tanıştığını, ailecek görüştüğünü söyledi. İki yıldır isim sorgulama yetkisi olmadığını öne süren A.Ö., "İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı listesiyi Tankoş'a attım. İsim çıkarttırma yetkim yok" dedi. Polis E.Ç. ise Tankoş'un eski oda ve ev arkadaşı olduğunu, kendisine 2024-2026 arasında toplam 223 bin TL borçlandığını ve sorduğu isimleri Narkotik'te çalıştığını sandığı için verdiğini savundu.