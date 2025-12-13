İSTANBUL 14°C / 7°C
  Gizli odalar, zil sistemi... Masaj salonlarındaki kirli ağ deşifre oldu
Güncel

Gizli odalar, zil sistemi... Masaj salonlarındaki kirli ağ deşifre oldu

Edirne'de 5 masaj salonuna eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonda gizli bölmeler ve zil sistemi ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken bir kişinin kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

13 Aralık 2025 Cumartesi 00:07
Gizli odalar, zil sistemi... Masaj salonlarındaki kirli ağ deşifre oldu
Edirne'de 5 masaj salonuna yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alınırken, işletmelerde gizli bölmeler ve zil sistemi tespit edildi.

Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında işletme konusu dışında faaliyet yürütüldüğünü belirledi. Yapılan çalışmalarda, müşterilere fuhuş amaçlı teklifler yapıldığı, işletmelerin fuhuş için yer temin ettiği ve aracılık yoluyla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 12 Aralık 2025'te 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, ayrıca silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından arandığı belirlendi.

Salonlarda çalışan 23 kadın mağdur sıfatıyla, fuhuş yaptığı tespit edilen ya da teklif yapılan 19 kişi ise bilgi alma sıfatıyla ifade verdi. Fuhuş yaptığı değerlendirilen diğer erkek şahısların ifadelerine de süreç içinde başvurulacağı bildirildi.

İşletmelerde yapılan aramalarda dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ve randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu. Ayrıca bazı salonlarda gizli bölmeler bulunduğu ve denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu tespit edildi.

Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

