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Gizli pazarlığa oturan Ümit Özdağ'dan muhalefeti karıştıracak itiraf: Sandığa gitmediler

28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme karşılığı gizli bir pazarlığa oturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İkinci turda İYİ Parti'nin sandığı gitmediğin iddia eden Özdağ, 'Bunu ilk kez açıklıyorum, İYİ Parti seçmeni sandığa gitmemiş. İkinci turda Kemal Bey'e oy vermemişler.' dedi.

30 Temmuz 2023 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Gizli pazarlığa oturan Ümit Özdağ'dan muhalefeti karıştıracak itiraf: Sandığa gitmediler
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14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde çıkan sonuçla hayal kırıklığına uğrayan muhalefet, seçim hezimetini bir türlü sindiremedi. Değişim, tartışma ve koltuk kavgası devam ederken altılı masada bulunan partiler de birbirlerini suçlamaya başladı.

Söz konusu tartışmalara 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Ümit Özdağ da dahil oldu. Özdağ, Mavi Karadeniz TV'de katıldığı 'Liderler Özel' programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

'İYİ PARTİ İKİNCİ TURDA SANDIĞA GİTMEDİ'

Kılıçdaroğlu'yla yaptığı gizli protokolün ortaya çıkmasının ardından canlı yayın konuğu olan Özdağ, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Ümit Özdağ, ilk turda İyi Parti'ye oy veren seçmenin ikinci turda sandığa gitmediğini söyledi. Sözlerine devam eden Özdağ bu kez de İyi Parti seçmeninin ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini ifade etti.

"İKİNCİ TURDA KEMAL BEY'E OY VERMEMİŞLER"

Özdağ daha sonra ise, İyi Parti tabanının Kılıçdaroğlu'nu tercih etmediğini bir kez daha söyledi.

Özdağ konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bunu ilk kez açıklıyorum, İyi Parti'ye oy veren seçmen sandığa gitmemiş ikinci turda. Birinci turda Sinan Oğan'a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey'e vermemişler."

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