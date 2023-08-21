Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söylemişti. Özdağ, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?" demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır." diyerek Özdağ'ı yalanlamıştı. Özdağ, bu açıklamaya ilişkin de "Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım." diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'İKİ KİŞİ BİLİYOR' DEDİĞİ PROTOKOLDEN EN AZ DÖRT KİŞİ HABERDARMIŞ

"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu ise, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan ve yalnızca iki ismin arasında olduğu iddia edilen protokolden dört kişinin haberdar olduğu ortaya çıktı.

ÖZDAĞ'IN 'İMAMBAKIR ÜKÜŞ' ÇIKIŞI SONRASI CHP YANDAŞLARI ÇILGINA DÖNDÜ: AKIL ALIR GİBİ DEĞİL

Ümit Özdağ, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İmambakır Üküş CHP Genel Başkan Danışmanı olarak Zafer Partisi-CHP protokolünün oluşmasının hemen her aşamasında vardı. İmzalar atılırken odadaki 4 kişiden birisiydi." diye konuştu.

Özdağ'ın iddiaları sonrası CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Yaşananları "Akıl alır gibi değil." diyerek niteleyen Saymaz, "Faik Öztrak'ın 'Haberim yok' dediği gizli protokolü CHP'de hiçbir resmi görevi bulunmayan gazeteci İmambakır Üküş biliyormuş. Meğer Üküş, protokol imzalanırken odadaymış. Halbuki Kılıçdaroğlu, protokol için "İki kişi arasında yapılan" demişti. Akıl alır gibi değil." ifadelerini kullandı.