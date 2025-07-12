Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce CHP'li Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Engin Tüter dahil 41 kişiden 35'i gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve makamında bir iş adamından 110 bin euro rüşvet alırken yakalanan yardımcısının da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı, 16'sı ise adli kontrolle serbest kaldı.

Rüşvet alırken yakalanan Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, içeriğinde aldığı rüşvetlerle ilgili notların yer aldığı kırmızı kaplı bir ajanda tuttuğu ortaya çıktı.

KIRMIZI AJANDADAN RÜŞVET NOTLARI ÇIKTI

Soruşturma birimleri tarafından Tüter'in evinde ve ikamet adresinde arama gerçekleştirildi. Tüter'in evinden kırmızı kaplı bir ajanda ele geçirildi. Bu kırmızı ajandada rüşvet ilişkisi kurduğu başta lüks otel sahipleri olmak üzere çeşitli işletmelere ait notların olduğu saptandı.

SAVCILIK O AJANDAYA EL KOYDU YENİ MAĞDURLAR ÇIKABİLİR

Sabah'ın haberine göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, kırmızı kaplı rüşvet ajandasına el koydu. Ajanda incelemeye alınarak, soruşturma derinleştirildi.

Ajandada soruşturma aşamasında henüz ismi gündeme gelmeyen yeni mağdurların da olabileceği değerlendirilirken, elde edilen yeni bilgilerle soruşturmada yeni bir operasyon dalgasının gerçekleşebileceği öğrenildi.

VİSKİ VE BAKLAVA DEMİŞTİ

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de ofisine, polis ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde; Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C. isimli iş adamından alırken suçüstü yakalandı.

Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi.

Tüter, "Arkadaş yurt dışından gelmiş, viski ve çikolata getirmiş" sözleriyle polisi ikna edemeyince çantayı açmak durumunda kaldı.

Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin euro olduğu görüldü. Şüpheli, rüşvet parasıyla dolu baklava kutusunu görünce 'Bu ne' diyerek paradan habersiz olduğu imajını vermeye çalıştı.

ÖZEL DE KABUL ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, baklava kutusundaki rüşvet görüntülerini izlediğini belirterek, "Ben görüntüleri gördüm. Kaynar sular başımdan döküldü. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil.

Eğer öyle bir şey olduysa mahkemeyi falan değil, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisini, bilgisini, bilmem nesini bırakmayız" demişti.

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