Gizli ses kaydı İsrail'i karıştırdı! Netanyahu'nun tek umudu baltalanıyor mu?

star.com.tr 04 Mayıs 2021 Salı 23:20 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 23:22

İsrail'deki koalisyon kurma çabalarına alenen darbe olarak nitelendirilen bir ses kaydı, Pazartesi günü ülkenin Kanal 12 televizyonunda yayınlandı.



Ses kaydında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı yapmaya çalıştığı siyasi partide, hakkında 'güce aç bir diktatör' gibi konuşmaların yapıldığı ortaua çıktı.

Ses kaydı, Netanyahu'nun hükümetin kurulması için Salı gecesi son teslim tarihinden önce Yamina'yı rotasyonel bir güç paylaşımı anlaşması ile sağcı bir koalisyona ikna etmek için son bir girişimde bulunması sırasında geldi.

Yamina partisinden kıdemli bir Knesset üyesi ve Netanyahu hükümetinden bakanlık yapan Ayelet Şaked ortaya çıkan ses kaydında, 'İktidarda kalmak istiyor. Güç arzusu var. O da karısı da diktatörler gibi zorbalar.' ifadelerini kullanıyor.

Netanyahu'nun af ve savunma pazarlığı istemek için fazla 'paranoyak' ve 'korkak' olduğunu söyleyen Şaked, konuşmasında şunları söylüyor:

"Şu an umursadığı tek şey duruşması. Kesinlikle başka hiçbir şeyi umursamıyor. Bu doğru... tüm düşünceleri, davranışları, tavırları hepsi onun duruşması etrafında dönüyor. Netanyahu'nun gitmesi gerektiği doğru, gitmesi gerekiyor.'

YAMİNE YEDİ SANDALYEYE RAĞMEN ÇOK KRİTİK ROL ÜSTLENECEK

Yamina partisi, mart ayındaki seçim anketlerinde yalnızca yedi sandalye elde etmesine rağmen, potansiyel bir iktidar belirleyici konuma geldi.

Bennett, Başbakan'ın oylara sahip olması halinde Netanyahu liderliğindeki sağcı bir hükümeti destekleyeceğini, ancak yeterli oy almaması halinde merkezci ve sol eğilimli partilerin bulunduğu bir birlik hükümeti için çalışacağını söyledi.

Netanyahu, Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı bir video açıklamasında, 'Bennett'a bir yıl boyunca ilk olarak başbakan olarak görev yapacağı rotasyon anlaşması talebini kabul etmeye hazır olduğumu söyledim. Yamina parti üyeleri hükümete ve Knesset'e önemli rollerle girecek." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Bennett, Netanyahu'nun koalisyon kuracak kadar oya sahip olmadığını söyledi.

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