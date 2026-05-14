  • ''Gizli Soruşturmacı'' yöntemleri kullanıldı! Kirli ağ deşifre oldu
Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbe indirildi. Operasyona ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Gizli Soruşturmacı' yöntemlerinin kullanıldığını ifade ederek, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edildiğini belirtti.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 08:51 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Türk Polis Teşkilatı tarafından aylar süren titiz teknik takip ve "Gizli Soruşturmacı" yöntemleri kullanılarak yürütülen kapsamlı operasyonla, Diyarbakır merkezli 9 ilimizde uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı önemli bir darbe indirilmiştir.

Gizli Soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde; sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edilmiş, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır.

Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır.

Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve iş birliği anlayışıyla sürdüreceğiz.

