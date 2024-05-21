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Gizli tanığın kaçırılmasına yardımcı olan isim Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütün yönelik soruştumada her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Ayhan Bora Kaplan dosyasındaki tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Ramazan Kubat'ın, Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı olduğu ortaya çıktı.

21 Mayıs 2024 Salı 09:41 - Güncelleme:
Gizli tanığın kaçırılmasına yardımcı olan isim Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan ve yurtdışına kaçtıktan sonra Ankara Emniyeti'nde görevli üst düzey emniyet müdürleriyle yaptığı görüşmeleri yayınlayan firari gizli tanık Serdar Sertçelik, kendisine siyasiler ve üst düzey bürokratlar hakkında ifade vermesi yönünde baskı yapıldığını söyleyerek planlanan kumpası deşifre etti.

ORGANİZE KAÇIŞ

Serdar Sertçelik'in silahla vurulduktan 7 gün sonra adliyeye sevk edileceği gün, bir nakil şirketine ait ambulansla evden çıkarılıp Ankara Eryaman'a kadar götürüldükten sonra arkadaşının otomobiliyle İstanbul'a doğru yola çıktığı, yola çıkarken de GSM hattını değiştirdiği tespit edildi. Bolu yakınlarında başka bir otomobile alınan Sertçelik'in İstanbul Şile'ye kadar gittiği, yoldayken de birlikte olduğu kişiyle Organize Şube'de görevli komiser Metehan İlkyaz'ı aradıkları tespit edildi.

Sertçelik'in Bodrum üzerinden firarının aksine iki gün İstanbul'da kaldıktan sonra Edirne'ye geçtiği, burada Meriç üzerinden göçmen kaçakçıları yardımıyla yurtdışına çıktığı belirlendi.

DANIŞMAN ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasında ilişkin 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından tutuklanan aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüpheli arasında dikkat çeken bir isim yer aldı. Tutuklananlardan Ramazan Kubat'ın 2022'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak görev yaptığı, Sertçelik'in yurtdışına kaçış organizasyonunda rol aldığı belirlendi.

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