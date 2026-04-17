Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili cinayet soruşturmasına dönüşen dosyaya önemli deliller girdi. Soruşturmanın cinayete dönüşmesinde en kritik aşamalar; SIM kartından sosyal medya hesabına girilip veri silinmesi, gizli tanık 'şubat'ın ifadeleri ve daraltılmış baz kayıtları oldu. Savcılık, Gülistan'ın son görüldüğü 5 Ocak 2020'de saat 12.24'te Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde cep telefonu sinyali verdiği noktada daraltılmış baz çalışması yaptırdı. Raporda, aynı gün ve aynı noktada dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel, eski koruması Şükrü Eroğlu, ABD'de bulunan firari Umut Altaş ile il özel idarememuru Erdoğan Elaldı'nın daraltılmış baz kayıtlarının tespit edildiği belirtildi.

4 cinayet zanlısının Gülistan'ın kaybolduğu olduğu noktadaki baz kayıtları dosyaya girdi.

GENÇ KIZA TECAVÜZ ETTİ

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, dosyaya giren gizli tanık 'Şubat'ın ifadesinde, Mustafa Sonel'in Gençlik Merkezi'nde valinin kullanımına ayrılan bir odada uyuşturucu aldıktan sonra Gülistan Doku'ya tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı iddiası yer aldı. Gizli tanık, Mustafa Sonel'in Doku'yu, Uzi veya Akrep benzeri bir silahla Sarı Saltuk Viyadüğü'ne yakın bir noktada kafasından vurarak katlettiğini, cesedin ise Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğünü söyledi. Savcılığın yaptığı araştırmada, Doku'nun kaybolmadan 6 gün önce hastaneye başvurduğu ancak kayıtlarının silindiği belirlendi. Gülistan Doku'nun SIM kartı şifresini kırıp sosyal medya hesaplarına giren eski polis Gökhan Ertok'a ise kayıp olayından 2 ay sonra dönemin valisi Sonel'in koruması Eroğlu tarafından iki seferde 10 dolar gönderildiği tespit edildi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi, Ertok tutuklandı.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün cinayet zanlılarının bir arada olduğu anlar MOBESE'lere de takılmıştı.

