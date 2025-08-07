İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6428
  • EURO
    47,5431
  • ALTIN
    4407.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gizli tanık her şeyi anlattı! Aile içi infazda kan donduran oyun!
Güncel

Gizli tanık her şeyi anlattı! Aile içi infazda kan donduran oyun!

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, babanın barut izlerini çamaşır suyuyla yok etmeye çalıştığı iddia edildi. Detay, gizli tanığın ifadesinde ortaya çıktı.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
Gizli tanık her şeyi anlattı! Aile içi infazda kan donduran oyun!
ABONE OL

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir gencin aile içi tartışma sonucu tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, babanın elindeki barut izini gizlemek için ellerini çamaşır suyuyla yıkadığı iddiası, gizli tanık ifadesinde yer aldı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Haziran'da Karkamış ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde 29 yaşındaki Eyyüp T'nin silahla vurularak öldürülmesine ilgili yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor.

Olay sonrası ağabey İbrahim Halil T, cinayet şüphelisi olarak jandarmaya tabancayla birlikte teslim olmasına rağmen jandarma ekipleri, baba Muhsin T'nin oğlunun yanına hastaneye gitmek yerine, ters istikametteki ablasının evine gitmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

İbrahim Halil T'nin tutuklanmasının ardından savcılık talimatıyla aile bireylerine yönelik teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, baba Muhsin T. ve amca Rasim T'nin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

- "BABAN YAŞLI, SEN ÜSTÜNE AL, AZ YATARSIN"

Bu süreçte jandarmaya başvuran bir kişi, gizli tanık olarak ifade verdi. Tanık, cinayetten bir gün önce Eyyüp T. ile babası Muhsin T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi.

Olay günü saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyduğunu belirten tanık, Eyyüp T'yi evin bahçesinde kanlar içinde gördüğünü ifade etti.

Gizli tanık ifadesinde şunları anlattı:

"Yakınları hemen arabaya binerek Eyyüp'ü hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Rasim T, İbrahim Halil T'ye 'baban yaşlı, sen üstlen, az yatarsın' dediğini duydum. Sonra Rasim T, olay yerinde bulunan mermi kovanını etrafındakilere toplattı ve İbrahim Halil T'nin elinde barut izi çıksın diye ona ateş ettirdi. Ben bu silah seslerini duydum. Bu olayı farklı şekilde organize eden Rasim T'dir."

Olayda kullanılan tabancanın baba Muhsin T'ye ait olduğunu iddia eden gizli tanık, şöyle devam etti:

"Rasim T, kovanları toplatıp tabancayı İbrahim Halil'in eline sürerken, Muhsin T'ye 'ellerini çamaşır suyuyla yıka ve üstünü değiştir' diyerek onu gönderdi. Sonra Muhsin T, ilçe merkezinde oturan kardeşinin evine gitmiş. Burada banyo yapmış ve giyecek kıyafet istemiş. Jandarma olay yerine geldiğinde silah İbrahim Halil'in elindeydi. Silahta izi çıksın diye sürekli elini silaha sürüyordu ve jandarma gelene kadar silahı kimseye vermedi. Eyyüp T'yi kardeşi İbrahim Halil vurmadı, babasının vurduğunu, olayın İbrahim Halil tarafından üstlenildiğini bütün köy biliyor."

Cinayeti işlediği iddia edilen baba Muhsin T, ifadesinde, kavga anında olay yerinde bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü, amca Rasim T. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen Muhsin T, "alt soydan akrabayı öldürmek" suçundan, Rasim T. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklandı. Aile yakınlarından diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba, amca ve ağabeyin tutuklandığı soruşturma kapsamında iddianamenin hazırlanmasının ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

  • barut izleri
  • soruşturma
  • baba
  • yok etme
  • yıkama suyu
  • cinayet
  • Karkamış
  • Gaziantep

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.