İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,323
  • EURO
    43,754
  • ALTIN
    4107.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gizliliği ihlal ettiler! Ongun'un avukatı ve Akalın gözaltına alındı
Güncel

Gizliliği ihlal ettiler! Ongun'un avukatı ve Akalın gözaltına alındı

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alındı.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Gizliliği ihlal ettiler! Ongun'un avukatı ve Akalın gözaltına alındı
ABONE OL

Avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri Günel ve Akalın'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Serkan Günel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapıyor.

Kazım Yiğit Akalın'ın ise yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.