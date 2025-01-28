Glikoz izlem cihazlarından 2 bin 650 çocuk yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 kişinin yararlandığını bildirdi.



Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."