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''Göbeklitepe-1'' denetiminde 26 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
''Göbeklitepe-1'' denetiminde 26 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 659 polisin katılımıyla 41 nokta, kafe ve parklarda "Göbeklitepe-1" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 17 bin 196 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ele geçirildi.

Denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynayan 5 kişiye de işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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