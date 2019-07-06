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Göbeklitepe’ye kültür mirası dopingi  

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde ilk yılını tamamlayan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin bu unvan sayesinde yurt dışında tanınırlığı arttı ve bölge turist akınına uğradı.

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Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde birinci yılını geride bırakan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin bu unvanı sayesinde yurt dışındaki bilinirliği arttı. Her geçen yıl ünü duyulan Göbeklitepe, 6 yıl önce UNESCO “Dünya Miras Geçici Listesi”ne alındı, geçen yıl temmuz ayında ise 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. 

ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Bir yıl önce aldığı bu unvanla dünyadaki bilinirliği artan Göbeklitepe, 2019’un “Göbeklitepe Yılı” olarak ilan edilmesiyle beraber yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi. Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe’nin Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin bir yılını geride bıraktıklarını söyledi. Göbeklitepe’nin “Dünya Miras Listesi”nde yer alması için yapılması gereken çalışmaların çok iyi şekilde yürütüldüğünü anımsatan Uludağ “UNESCO’ya girebilmek için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Doğuş Grubu’nun katkılarıyla çeşitli projeler hayata geçirildi” dedi. 

ACENTELERİN İLK TERCİHİ

Uludağ şöyle devam etti: Ziyaretçi karşılama merkezleri, otoparklar, meydan düzenlemeleri yapıldı ayrıca kazı alanın korunmasına yönelik Avrupa Birliği projesi olarak üst örtü çatı projesi tamamlandı. Bu sürecin ardından 1 Temmuz 2018’de Dünya Mirası Listesi’ne girmiş oldu. Bir alanın UNESCO’ya girmesiyle dünyanın en tanınan en bilinen yerleri arasına girmiş oluyor. Dünyadaki en önemli turizm acenteleri tarafından önerilen yerler arasında girmiş oluyor. UNESCO sürecinden sonra da bunu görebiliyoruz, ziyaretçi sayılarında çok büyük artışlar gerçekleşti. Özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayıları artmaya başladı. Önümüzdeki aylarda, yıllarda bu sayı artarak devam edecek.” Kente gelen herkesin ilk olarak Göbeklitepe’yi ziyaret etmek istediğini aktaran Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen ise yabancı turistlerin ağırlıklı olduğu Antalya’dan Şanlıurfa’ya yapılacak direkt uçuşların bu ziyaretçi sayısını arttıracağına inandıklarını söyledi. 

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