Göç dalgası sınır ötesinde önlenecek

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ağustos ayında hem terör örgütünün kırsal alandaki faaliyetlerinin hem de düzensiz göç hareketliliğinin iklim imkanları dolayısıyla artabilme ihtimali olduğuna işaret eden Çataklı, tedbirler sayesinde ağustos ayına ait risklerin en alt seviyede gerçekleştiğini söyledi.

117’Sİ ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, ağustos ayında kırsal alanda 10 bin 800, şehirlerde de 895 operasyon yapıldığını belirten Çataklı “Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride aranan bir, gri kategoride aranan 7 terörist ile sözde yönetici olduğu tespit edilen 2 teröristin de bulunduğu, 10 sözde üst düzey toplam 117 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 52’si ölü, 41’i sağ, biri yaralı, 23’ü teslim şeklindedir” diye konuştu. Terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 bin 179 şüpheliden 272’si ise tutuklandı.

KIRAN OPERASYONLARI

17 Ağustos’ta Hakkari, Şırnak ve Van’da Kıran-1, müteakiben de Şırnak, Mardin ve Batman’da Kıran-2 operasyonlarının başlatıldığını hatırlatan Çataklı “Operasyonlarda bugüne kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiş” dedi.

SINIRDA ÖNLEM ALINDI

Çataklı, rejimin saldırılarının yoğunlaşması dolayısıyla İdlib’in güneyinden kuzeyine doğru bir göç hareketi yaşandığını anlattı. Türkiye’nin her kademede her tür enstrümanı kullanarak, sorunun çözülebilmesi, daha fazla insani dramın yaşanmaması için gayret gösterdiğini ifade eden Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü: Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplumun da burada yaşanan insani drama sessiz kalmaması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Temel stratejimiz, her koşul altında yeni bir göç dalgasını sınırlarımızın ötesinde karşılayacağız. İlgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir.