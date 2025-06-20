Göç idaresi asılsız iddialara geçit vermedi: Mazlumlara yardım elini uzatmaya devam edeceğiz

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan geri gönderme merkezleriyle ilgili "dezenformasyon" içerikli iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.



Ülkedeki geri gönderme merkezlerinde, "yaşam hakkının mutlak şekilde korunmasını esas alarak insan onuruna saygılı, şeffaf, hesap verebilir ve uluslararası hukukla tam uyumlu hareket edilir" ilkesinin benimsendiği ifade edilen açıklamada, bu ilkenin gereği olarak merkezlerdeki tüm faaliyetlerin "kötü muameleye sıfır tolerans" anlayışıyla yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, 25 ilde bulunan 32 Geri Gönderme Merkezinin, Başkanlık tarafından insan haklarına uygun yönetildiği, merkezlerde barınan yabancılara yemek, temizlik, hijyen, temel ve acil sağlık hizmetlerine erişim, sosyal ve psikolojik destek, avukata erişim, inanç ve ibadet özgürlüğü, dış dünyayla iletişim gibi temel hakların ayrım gözetilmeksizin sunulduğu aktarıldı.



Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, Anayasa ve kanunların öngördüğü şekilde ve Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde yapılandırılan bu merkezlerin ulusal ve uluslararası bağımsız izleme kuruluşları tarafından sürekli denetlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu kapsamda 2025 yılında 413 denetim ve ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Sayın Bakanımızın 4 Nisan 2024 tarihli talimatıyla oluşturulan il valileri başkanlığındaki komisyonlarca 2024 yılında 71, 2025 yılında ise bugüne kadar 41 denetim yapılmıştır. Bu denetimler, göç yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizin bir göstergesidir. İdari gözetim altındaki yabancıların kaldığı alanlar (özel yaşam alanları hariç) 7/24 kamera ile izlenmekte, giriş-çıkışlarda darp-cebir kontrolü yapılmaktadır. Öte yandan tüm münferit vakalarda, gecikmeksizin incelenme yapılmakta, ihmal veya kusur tespit edildiğinde sorumlular hakkında adli ve/veya idari işlemler ivedilikle başlatılmaktadır. İlgili mevzuat gereği geri gönderme merkezinde görev yapan personele 'kötü muamele yasağı' sözlü olarak anlatılmakta, yazılı olarak da tebliğ edilmektedir."



Personele uzmanlar tarafından temel insan hakları başta olmak üzere bu konularda farkındalığı artıracak eğitimler verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Geri gönderme merkezlerimize ilişkin olarak ortaya atılan, hiçbir somut veriye dayanmayan, devlet kurumlarını hedef alan provokatif ve dezenformasyon içerikli iddialar, ülkemizin hukuk, insan hakları ve vicdan temelli göç yönetimi uygulamalarını karalamaya yöneliktir. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz, mazlumlara yardım elini uzatmaya devam etmektedir. Diğer taraftan düzensiz göçle mücadele de dahil olmak üzere tüm göç yönetimi süreçleri, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimize uygun olarak yönetilmektedir."