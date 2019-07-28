Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Karar gazetesine yalanlama
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Karar Gazetesi'nin 'Ölüme Deport' başlıklı haberi gerçeği yansıtmamaktadır.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Karar Gazetesi'nin "Ölüme Deport" başlıklı haberi gerçeği yansıtmamaktadır.
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