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Göç İdaresi, Ramazan Bayramı verilerini açıkladı

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'nda mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen 696 düzensiz göçmen için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Göç İdaresi, Ramazan Bayramı verilerini açıkladı
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Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı süresince Göç İdaresi Başkanlığı ve valilikler koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 270 mobil göç noktası aracıyla yapılan denetim ve uygulamalarda 37 bin 406 yabancının kimlik kontrolü yapıldı, 696 düzensiz göçmen tespit edildi.

İl göç idaresi müdürlüklerine teslim edilen düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, şehirlerin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 324 personel görev aldı.

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