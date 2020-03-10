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  • Göç İdaresi: Yunanistan hakkında AİHM'e yapılan 2 başvuru işleme alındı
Güncel

Göç İdaresi: Yunanistan hakkında AİHM'e yapılan 2 başvuru işleme alındı

Göç İdaresi: 'Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı.'

10 Mart 2020 Salı 16:07 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:12
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