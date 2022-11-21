Göç İdaresi'nden 3 yabancı uyruklunun çektiği videoya idari işlem

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet teşkilatımızla koordineli bir şekilde yapılan araştırma neticesinde; ülkemizi ziyaret amacıyla bulunan 3 turist tarafından İstiklal Caddesi'nde, sosyal medyada beğeni alma amacıyla çekildiği değerlendirilen mizahi videonun çekim tarihinin, bombalı terör saldırısından önce olduğu tespit edilmiştir. Ancak videonun saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılmış olması hem sorumsuzca hem de provokasyona açık bir paylaşım olarak değerlendirilmektedir. Paylaşımın dil ve anlam bütünlüğünü göz ardı ederek 'bombalı paket şakası' olarak kamuoyuna yansıtanların, özünde bir 'kapkaç şakası' olduğu anlaşılan görüntülerin terör saldırısından sonraki bir tarihte sorumsuzca paylaşılmasının ve ülkemizdeki sosyal medya provokatörleri tarafından da dolaşıma sokulmasının kabul edilebilir herhangi bir tarafı bulunmamaktadır" denildi.

Paylaşımların, kötü niyetli girişim olarak değerlendirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Böylesi kötü niyetli girişimlerin ülkemizdeki huzur ortamını baltalama, yabancı, turist ve göçmenler ile vatandaşlarımızın karşı karşıya getirilmesi niyetini taşıdığı da değerlendirilmektedir. Dünyadaki birçok devletin taziye mesajıyla ülkemizin acısını paylaştığı böyle bir ortamda, mevzubahis sosyal medya paylaşımını, Türkiye'nin hassasiyetini gözetmeden yaparak hem provokasyona neden olan hem de toplumsal vicdanı inciten bu sorumsuzluğa ilişkin idari işlemler başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde, görüntülerdeki 3 kişiden F.R.'nin 8 Kasım 2022 tarihinde, A.O.'nun 10 Kasım 2022 tarihinde ülkemizden çıkış yaptığı anlaşılmış olup; hala ülkemizde bulunan diğer yabancının ülkemizden çıkışı için gerekli idari süreç yürütülmektedir. Ülkemizdeki tüm yabancılarla ilişkilendirilmesi mümkün olmayan bu tip münferit olayların tespit edilmesi durumunda gerekli takipler yapılarak adli veya idari süreçler titizlikle sürdürülmektedir."