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Göç yolundaki Suriyeli çocuklardan sınıf arkadaşlarına duygusal veda

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası Türkiye'ye yerleşen ve Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine dönecek çocuklar, öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını özleyeceklerini söyleyerek, selam gönderdiler.

IHA13 Aralık 2024 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Göç yolundaki Suriyeli çocuklardan sınıf arkadaşlarına duygusal veda
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Suriye'de 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı saldırı sonrası Esad görevi bırakarak kaçmıştı. Suriye'den yıllar önce Türkiye'ye gelen aileler de terörden ve rejimden temizlenen memleketleri için geri dönüş yoluna düştüler. Türkiye'de eğitim alan öğrenciler, beraber öğrenim gördükleri sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılarak aileleriyle birlikte dönüş yoluna düştüler. Dönüş için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nı seçen ailelerin çocukları; sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini özleyeceklerini söyleyerek selam gönderdiler.

Öğretmenini ve sınıf arkadaşlarını özleyeceğini söyleyen Reyyan Hattap, "Ben Suriye'de doğdum ve 9 yaşındayım. 7 yıldır Türkiye'de Isparta'da yaşıyoruz. Arkadaşlarım; Malez, Ceylan ve Elif'i özleyeceğim. Mehmet öğretmenimi çok özleyeceğim. İngilizce öğretmenimi ve sınıf arkadaşlarımı özleyeceğim. En çok İngilizce öğretmenimi özleyeceğim" dedi.

"ÖĞRETMENİM BENİ ÇOK SEVDİ, SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM SULTAN ÖĞRETMENİM"

Esad rejiminden alından Hama şehrine ailesiyle birlikte dönen Senir Şam, "Memleketimde ninemle yaşayıp, eğitim alacağım. Türkiye çok güzeldi ve çok sevdim. En çok Türkçe öğretmenimi özleyeceğim. Öğretmenim beni çok sevdi. Seni çok özleyeceğim Sultan öğretmenim" dedi.

Aslı öğretmenine selam gönderen Elif Senir, "Bende en çok Aslı öğretmenimi özleyeceğim. Seni çok çok özleyeceğim öğretmenim" ifadelerini kullandı.

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